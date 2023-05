“La Quercia – Viterbo Sud”: nasce la prima Comunità Energetica di Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

È stata costituita a Viterbo, su iniziativa di un gruppo di cittadini, la Comunità Energetica Rinnovabile “La Quercia – Viterbo Sud”.

La Comunità energetica, appena costituita, è la prima creata dai cittadini a Viterbo e comprende, (a livello indicativo) e per quanto riguarda il territorio del comune di Viterbo, la zona da Via Genova, Arcionello, Strada Cimina, La Quercia, Bagnaia, Strada Romana e oltre, fino a vaste aree verso Soriano nel Cimino, oltre all’area di Grotte Santo Stefano.

Per adesioni e per chi fosse interessato ad ottenere informazioni sulle finalità e l’organizzazione della neonata Comunità Energetica Rinnovabile, è possibile chiamare i seguenti numeri: 373.7821894, Patrizia Signorelli; 348.7452982, Donatella Callea.

Ricordiamo che in una Comunità Energetica i cittadini scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Si tratta dunque di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale che favorisce la gestione congiunta e lo sviluppo sostenibile riducendo la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Le comunità energetiche rinnovabili non mirano solo alla soddisfazione del fabbisogno energetico, ma incentivano anche la nascita di nuovi modelli socioeconomici caratterizzati dalla circolarità. In una comunità energetica rinnovabile, i soggetti sono impegnati nelle diverse fasi di produzione, consumo e scambio dell’energia, secondo i principi di responsabilità ambientale, sociale ed economica e di partecipazione attiva in tutti i processi energetici. “Insieme si può fare la differenza“, è il motto della neonata Comunità Energetica viterbese.