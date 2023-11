La Torre di Sipicciano: nasce il MicroMuseo di Arte Contemporanea della Tuscia

Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione Culturale Palimpsesto in collaborazione con la Proloco di Sipicciano, il Comune di Graffignano i Quartieri dell’Arte – Festival internazionale di Teatro Viterbo, mettono a confronto l’opera site specific Eccidio di Iván Navarro con quella dello scrittore cileno Roberto Bolaño, autore di romanzi, racconti, poesie, articoli e saggi, conosciuti e tradotti in tutto il mondo, nato a Santiago del Cile nel 1953 e morto nel 2003.

In mostra l’opera di Iván Navarro

L’opera site specific ECCIDIO di Iván Navarro dialoga con quella dello scrittore cileno Roberto Bolaño, nel MicroMuseo di arte contemporanea della Tuscia. Testi e parole a confronto, arti visive e letteratura: il testo di Bolaño Notturno Cileno dialogherà nello spazio del Micro Museo con la scultura luminosa di Iván Navarro.

Roberto Bolaño fa i conti con la storia di quel Cile che non ha mai smesso di amare e odiare con identico furore. Costruisce un inquietante universo parallelo: del tutto plausibile e del tutto immaginario.

Iván Navarro con la parola Eccidio, che appare reiterata come un’eco in uno spazio reso profondo, diventa memoria poetica della tragedia cilena del golpe, è monito universale, giacché l’eccidio è minaccia diffusa, è testimonianza tristemente presente in ogni latitudine.

In collaborazione con il Prof. Matteo Lefèvre dell’Università di Roma Tor Vergata e con Gian Maria Cervo dei Quartieri dell’Arte di Viterbo.

Informazioni

Titolo: “Eccidio”, opera site specific di Iván Navarro

Sede: MicroMuseo di Arte Contemporanea della Tuscia, Torre di Sipicciano, Graffignano (VT), Via Portaccia s/n

Periodo: fino al – 30 giugno 2024

A cura di: Antonio Arévalo

Orario: dal venerdì a domenica, venerdì ore 16.30-18.00; sabato e domenica ore 11.30-13.00 – 16.30-18.00

Ingresso gratuito