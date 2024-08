La Tuscia trema: scossa di terremoto stamani a Canino

Stamani, alle 8:54, la Tuscia è stata scossa da un terremoto di magnitudo 3, con epicentro nel territorio di Canino. La scossa, registrata a nove chilometri di profondità dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata avvertita nitidamente non solo a Canino, ma anche nei comuni limitrofi, tra cui Tuscania, Tessennano, Montalto di Castro, Arlena di Castro e Cellere.

Nessun danno segnalato, ma verifiche in corso

Fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, i vigili del fuoco sono stati chiamati per effettuare sopralluoghi nella zona e verificare la situazione. A Canino, l’amministrazione comunale ha immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per monitorare la situazione e rimanere in contatto con la prefettura. I cittadini possono segnalare eventuali problemi chiamando il numero del Coc: 0761 433 073.

Timori e boati avvertiti dalla popolazione

Oltre alla scossa, alcuni residenti hanno riportato via social di aver udito un forte boato, contribuendo a creare ulteriore preoccupazione tra la popolazione. Nonostante qualche timore, la situazione sembra sotto controllo, ma le autorità continueranno a monitorare la zona per assicurarsi che non ci siano ulteriori problemi.