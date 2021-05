“L’accento sull’Arte”: venerdì 4 giugno a Roma l’inaugurazione della mostra alla presenza di Vittorio Sgarbi

Riceviamo e pubblichiamo

Dedicata a quattro artiste donne, si terrà nel pomeriggio di venerdi 4 giugno, alle ore 18,00, il vernissage per la prima edizione di “L’accento sull’arte”, la mostra organizzata dagli artisti Angiolina Marchese (www.angiolinamarchese.it) e Raoul Bendinelli della associazione culturale Art Global che avrà come critico d’arte Vittorio Sgarbi che presenzierà all’inaugurazione.

Per l’inaugurazione verranno esposte opere a cura di Betty Vivian, Carla Pugliano, Doris Lisa Confortin, Mariassunta Martellone, dando voce e spazio alle loro sensibilità artistiche e ai loro talenti, attraverso l’incontro tra spettatore e artista in uno spazio umano e tangibile dove ciascuna possa esprimere la propria realtà intima e gli stati d’animo soggettivi così come lo spettatore può sognare e lasciarsi immergere tra le varie rappresentazioni pittoriche in esposizione.

L’associazione Art Global, attiva sul territorio nazionale con progetti culturali e organizzazione di mostre d’arte, per l’esposizione “L’accento sull’arte” ha coinvolto queste quattro artiste, alcune delle quali di calibro nazionale, che hanno la forza e la volontà di lasciare un segno per la passione e la qualità dei propri lavori nel campo della pittura e ciascuna delle quali si esibirà in una personale. L’iniziativa, alla sua prima edizione, parte da artisti autonomi che si autosostengono e ha come scopo quello di rimettere in circolo l’arte e porre in risalto un continuo dialogo tra molteplici stili e opere. Spaziando tra i diversi linguaggi della pittura con soggettiva creatività, l’esposizione presenta stili diversi e artiste meritevoli d’attenzione, ponendo – come lascia intuire il titolo della mostra – l’accento sull’arte e creando magiche sinergie all’insegna dell’eleganza e della bellezza. Per rendere omaggio da un lato agli artisti per libertà espressiva e dall’altro al pubblico con un’arte accessibile a tutti e orientata ad un suo rilancio che impatti anche sugli aspetti economici ad essa connessi. In un periodo storico in cui l’arte è più che mai necessario veicolo di ossigeno per le menti e la cultura e in cui gli artisti faticano a potersi esprimere, questa mostra vuole avere il coraggio, dopo mesi di impossibilità ad esprimersi e condividere, di donare un panorama di bellezza contemporanea a tanti visitatori che con curiosità, nel rispetto delle norme anti Covid naturalmente, vorranno popolare e tornare ad animare con le loro presenze il percorso d’arte offerto nella Galleria La Pigna, in via della Pigna 13 – a nel cuore del centro storico di Roma. La mostra delle quattro personali avrà due special guests, Paolo Lelli e Carlo Landucci e resterà in esposizione fino all’11 giugno, visitabile ad ingresso gratuito negli orari di apertura della Galleria dalle ore 16,00 alle 19.30.