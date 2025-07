Ladispoli in Danza 2025: spettacoli, compagnie e scuole per la rassegna di danza contemporanea

Ph: Vanessa D’Orazi

Dal 9 al 10 luglio torna “Ladispoli in Danza”, la rassegna dedicata alla creazione coreografica contemporanea, in programma allo Spazioteatro Villa Romana La Grottaccia. Con la direzione artistica di Paola Sorressa, la manifestazione – giunta alla sua terza edizione – porta sul palco compagnie professionali provenienti da diverse regioni italiane, affiancate da scuole di danza della provincia di Roma. L’iniziativa è sostenuta dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura e l’organizzazione della Mandala Dance Company.

Le compagnie in scena: poetiche a confronto tra mito, desiderio e società

Il 9 luglio si parte con “LAYERS” di Mandala Dance Company, lavoro firmato da Paola Sorressa che esplora le stratificazioni emotive attraverso la coralità dei corpi in movimento. A seguire, Gruppo e-Motion (Abruzzo) presenta “SPA (Salus Per Aquam)”, creazione di Francesca La Cava ispirata a Kafka, mentre Fabula Saltica (Veneto) porta in scena “Timeless Passion”, duetto che rilegge in danza la tensione emotiva del “Bacio” di Rodin.

Il 10 luglio sarà la volta di “Pre-Giudizio” della compagnia GDO_UDA (Marche), riflessione coreografica sul tema del pregiudizio, seguita da “VERMELL” del Balletto Teatro di Torino, lavoro di José Reches sul rapporto tra desiderio, potere e passione. In entrambe le serate, le esibizioni professionali saranno accompagnate da estratti dei saggi delle scuole DanZero, FDM Formazione Danza Mantini, Humanity Dance Project e Otto Tempi, in un dialogo tra formazione e produzione artistica.

Aspettando Ladispoli in Danza: anteprima l’8 luglio tra ricerca e sperimentazione

Ad anticipare la rassegna, l’8 luglio si svolgerà “Aspettando Ladispoli in Danza”, serata promossa da Profession Dance in collaborazione con Mandala Dance Company e il Comune di Ladispoli. Tra gli spettacoli in programma, “L’Ultimo Uomo – Primo Studio” della compagnia Atacama, “Gong” di Alessia Gatta per Ritmi Sotterranei e “5PM” di Angelo Egarese prodotto da Mandala. La serata vedrà inoltre la partecipazione degli allievi della Scuola Profession Dance. Tutti gli appuntamenti si terranno allo Spazioteatro Villa Romana La Grottaccia, punto di riferimento per le arti performative nel territorio.