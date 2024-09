Lavori di manutenzione sui pali dell’illuminazione, chiusura temporanea dell’uscita autostradale di Tarquinia

A causa di lavori di manutenzione ordinaria sui pali dell’illuminazione, l’uscita autostradale per Tarquinia, lungo la carreggiata nord dell’A12 nel tratto Civitavecchia Porto – Tarquinia, sarà chiusa al traffico dalle ore 22:00 dell’11 settembre 2024 fino alle 03:00 del 12 settembre 2024. La chiusura temporanea è stata segnalata dalla SAT e interesserà solo questo tratto autostradale per la durata dei lavori. Ne dà notizia sui propri canali social il Comune di Tarquinia.

Percorso alternativo per raggiungere Tarquinia

Gli utenti che si dirigono verso Tarquinia durante il periodo di chiusura potranno utilizzare l’uscita autostradale di Monte Romano, situata al km 70+600. Da qui, sarà possibile seguire le indicazioni per “Autostrada A1, Monte Romano, Vetralla, Viterbo, Orte”. Successivamente, proseguire lungo la SS1 Bis e, una volta raggiunto il km 3+450 circa, svoltare a sinistra per arrivare a Tarquinia.

Consigli per la viabilità e la sicurezza stradale

Si consiglia a tutti gli automobilisti di pianificare in anticipo il proprio viaggio e di prestare attenzione alla segnaletica stradale che indicherà le deviazioni. La chiusura è temporanea, ma è importante considerare eventuali ritardi per chi viaggia in orari notturni.