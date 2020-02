Lavori di messa in sicurezza in palestra, l’Asd A. Jacopucci Boxe di Tarquinia ringrazia l’amministrazione comunale

Riceviamo e pubblichiamo

Il direttivo dell’A.s.d. Angelo Jacopucci Boxe di Tarquinia, i tecnici e gli atleti della società intendono ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale per i lavori di messa in sicurezza eseguiti, a fine dicembre, nella palestra Silvio Vana in via Bruschi Falgari.

“Un ringraziamento in particolare – dicono dall’associazione – va a Sindaco, ViceSindaco, Assessore ai Lavori Pubblici, Assessore allo Sport e all’Ufficio dei Lavori Pubblici. I lavori eseguiti hanno riguardato la sostituzione dei finestroni pericolanti, datati secondo dopoguerra, ormai usurati dal tempo”.