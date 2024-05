Lavori sul viadotto Mignone, chiusa la careggiata dell’A12 tra Tarquinia e Civitavecchia Porto

La SAT comunica che, sull’autostrada A12, per consentire le attività di manutenzione del viadotto Mignone, sarà chiusa al traffico, dalle ore 6:00 del 06 maggio 2024 alle ore 22 del 19/05/2024 la carreggiata NORD, dal km 68+350 al km 69+460, tra Tarquinia e Civitavecchia Porto, deviando il traffico in carreggiata SUD, in doppio senso di marcia.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Numero Unico 803 111, attivo 24 ore su 24.