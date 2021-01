Lavoro come assistenti di lingua italiana all’estero con il bando Miur 2021/22: ecco come candidarsi

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è alla ricerca di studenti che vogliano avere un’esperienza lavorativa come assistenti di lingua italiana da affiancare a docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche, per contribuire alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Le selezioni sono rivolte a neolaureati under 30 interessati a lavorare per un periodo di circa 8 mesi in una scuola in una delle seguenti destinazioni: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna.

Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell’anno 2021.

Caratteristiche del bando

L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

Scadenze

19 febbraio 2021

Posti disponibili

Si riportano, a titolo indicativo, le disponibilità assicurate per il precedente anno scolastico :

Austria: 36

Belgio (lingua francese): 3

Francia: 154

Germania: 25

Irlanda: 6

Regno Unito: 2

Spagna: 21

Requisiti generali

Per partecipare al bando, è necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

non aver compiuto il 30° anno di età

aver conseguito entro il 19 febbraio 2021 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale tra quelli indicati nell’ AVVISO UFFICIALE

non essere già stato assistente di lingua italiana all'estero su incarico del Ministero ( non aver rinunciato all'incarico)

non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti

idoneità fisica all’impiego

Requisiti specifici

aver sostenuto gli esami menzionati nel bando:

almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) nel corso di Laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica del Paese per il quale si presenta la domanda, appartenenti ai settori tecnico scientifici indicati nel bando ufficiale

almeno due (è possibile inserire nella domanda fino a cinque esami) sostenuti nel corso di laurea triennale o quadriennale o specialistica/magistrale, relativi alla Lingua o Letteratura o Linguistica italiana, appartenenti ai settori tecnico-scientifici indicati nel bando ufficiale

Saranno presi in considerazione i candidati in possesso di titoli rilasciati esclusivamente da una delle Università italiane riconosciute , il cui elenco è disponibile al seguente indirizzo: http://cercauniversita.cineca.it

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni scarica l’AVVISO UFFICIALE

Scarica ALLEGATO A

Scarica ALLEGATO B

Guida alla candidatura

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per uno soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. L’indicazione di più Paesi comporta l’esclusione dalla selezione.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite l’applicazione disponibile alla voce “Vai all’Applicazione” presente nella pagina dedicata all’iniziativa: http://www.miur.gov.it