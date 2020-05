L’azienda agricola Barucca torna con il chiosco al Lido, ma proseguono anche le consegne a domicilio

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Alessio Barucca continua a “coltivare la sua passione a km 0” anche se i km che percorre a piedi per i campi ogni giorno sono una media di 20.568 equivalenti a 13,5 km; passi che, per un giovane imprenditore come lui, sono mossi dall’ amore per la Terra, da una straordinaria forza di volontà e dal desiderio di inseguire i propri sogni ed obiettivi.

“Impara dall’agricoltore ad avere pazienza, a lavorare duramente a rispettare le stagioni e a non imprecare contro i temporali. L’agricoltura è l’arte di saper aspettare”.

Dopo aver affrontato in prima linea l’emergenza covid19 come tutti i suoi colleghi della filiera alimentare, l’Az. Agricola Barucca continua l’incessante produzione di ortaggi e frutta fresca di stagione ed è pronta ed entusiasta di iniziare questa nuova stagione, anche in collaborazione con ristoratori, stabilimenti balneari e tutte le altre attività alle quali porge un grande in bocca al lupo per un “ritorno” alla normalità nella nostra splendida Tarquinia.

Si può ritirare direttamente su ordinazione presso l’azienda e continuano anche le consegne a domicilio; tutto nella massima sicurezza e igiene.

Come ogni anno e per tutta l’estate, per i tanti clienti affezionati e i nuovi ci sarà a breve l’apertura del chiosco a Tarquinia Lido, in via della Salara, per la vendita diretta. Pr ogni info: email baruccaaziendaagricola@hotmail.com – telefono 329 942 8281 (anche WhatsApp) o 333 7228412 – Facebook – Instagram.