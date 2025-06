Lazio Street Art, online il portale regionale dedicato all’arte urbana

È stato presentato al WeGil di Roma il portale laziostreetart.regione.lazio.it, nuovo strumento digitale realizzato dalla Regione Lazio e gestito da LAZIOcrea S.p.A., interamente dedicato alle opere di street art presenti sul territorio regionale. La piattaforma raccoglie le opere finanziate dagli Avvisi “Lazio Street Art”, ma si propone anche come spazio aperto ai contributi dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale. Il sito, aggiornato costantemente, intende valorizzare il patrimonio artistico contemporaneo attraverso cataloghi, mappe interattive e percorsi dedicati. Durante l’evento di presentazione, l’artista Napal ha realizzato una performance live, a sottolineare il legame tra arte e rigenerazione urbana.

Le dichiarazioni istituzionali e i prossimi sviluppi

Nel corso della conferenza, l’assessore Simona Baldassarre ha sottolineato il valore della street art come strumento per la riqualificazione urbana e l’inclusione sociale, oltre che come attrattore per un turismo culturale in crescita. È stato inoltre annunciato un nuovo bando da 200mila euro previsto per il 2025, che si aggiungerà ai fondi già stanziati nella prima programmazione. Il portale rappresenta il completamento di una strategia delineata dalla Legge regionale n.22/2020, che include anche il Premio Lazio Street Art, riconoscimento onorifico destinato ai migliori progetti e talenti. A breve, sarà resa disponibile anche una sezione dedicata agli spazi liberi da assegnare agli artisti.

I contenuti del portale: mappe, schede, bandi e premi

Il portale si articola in cinque sezioni principali: “La Regione Lazio per la Street Art”, che raccoglie bandi e documentazione ufficiale; “Notizie”, costantemente aggiornate su iniziative regionali e internazionali; “Catalogo opere”, con mappe interattive e schede descrittive dettagliate; “Spazi disponibili”, dedicata alle aree messe a disposizione per nuovi interventi; e infine “Premio Lazio Street”, che ospiterà i progetti vincitori. Ogni sezione è pensata per offrire strumenti utili ad artisti, appassionati, amministratori e turisti, con l’obiettivo di consolidare il ruolo del Lazio come territorio attivo nella valorizzazione dell’arte urbana e del patrimonio creativo diffuso.