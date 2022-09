“Le mele di AISM”: il primo ottobre torna a Tarquinia l’iniziativa della Croce Rossa per la ricerca sulla sclerosi multipla

Riceviamo dalla Croce Rossa Italiana di Tarquinia e pubblichiamo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia è lieta di annunciare che questo fine settimana scenderà nuovamente in piazza per aiutare l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e la sua Fondazione (FISM Onlus) con la vendita de “Le mele di AISM”.

L’intero ricavato della vendita servirà per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica e per garantire i servizi di assistenza e supporto dei giovani colpiti da sclerosi multipla.

Acquistando un sacchetto di gustose mele rosse, verdi e gialle possiamo costruire insieme un futuro migliore per le persone con SM e per i loro famigliari ricavandone un’enorme soddisfazione quello che solo un gesto solidale può donare!

Vi informiamo inoltre che presso il gazebo della vendita delle mele saranno presenti i nostri volontari per la misurazione gratuita della pressione arteriosa e che domenica 1 ottobre dalle ore 16:30 verrà fatta una dimostrazione delle manovre salvavita pediatriche da parte di un nostro istruttore qualificato. La Croce Rossa Italiana si mostra sempre al primo posto per quanto riguarda la tutela della salute e le esigenze dei malati, vi aspettiamo quindi numerosi sabato 1 e domenica 2 ottobre presso il Piazzale Europa!