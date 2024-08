Le notti DiVine di Mirtilli e Merletti: aperture straordinarie, degustazioni e offerte esclusive nei weekend del DiVino Etrusco

Le luci delle vetrine, il fascino del godersi una visita tra scaffali ed espositori alla ricerca dell’oggetto particolare, della sorpresa e del gusto, magari facendosi un regalo in una serata di svago e di festa: non solo vino e street food, a Tarquinia, nelle serate del DiVino Etrusco ci sono negozi che si godono la vivacità di un centro storico invaso dai visitatori per concedersi aperture serali straordinarie e, magari, pensare qualche sorpresa e offerte per clienti affezionati o appena conosciuti.

Gli orari di apertura serale

Questa la filosofia che guida da qualche edizione l’esperienza di Mirtilli e Merletti al DiVino Etrusco: l’erboristeria, che da anni è divenuta un riferimento anche in termini di arredo casa, oggettistica e idee regalo, sarà infatti aperta in ogni serata DiVina – dal 22 al 25 e dal 29 al 31 agosto, dalle 21 alle 23 (nei giovedì e domenica) e dalle 21 alle 24 nei venerdì e sabato, pronta a esporre la propria, sterminata proposta di mobilia, decorazioni e oggetti per la casa oltre alle soluzioni per salute e cura del corpo.

Degustazioni e offerte esclusive

Non solo: per l’occasione, Roberta e Alessandra stanno predisponendo una serie di offerte, tra il 10 e il 50%, sui prodotti di oggettistica, pronte ad accogliere i visitatori offrendo loro una degustazione di amari e liquori frutto della sapiente produzione dell’azienda Marco Sarandrea o – perché no, in serate così calde e… golose? – di tisane a freddo con effetti depurativi.

Lasciatevi tentare e, soprattutto, fate un salto ad ammirare le vetrine, in un allestimento esclusivo appositamente studiato per il DiVino Etrusco e tutto dedicato all’arte del bere, anche in collaborazione con la Tenuta Sant’Isidoro, azienda di spessore del panorama enologico di Tarquinia.