Le Opere Complete di Shakespeare in 90 Minuti: a Pitigliano prosegue la stagione teatrale

La stagione teatrale “Incontri” al Teatro Salvini di Pitigliano prosegue con lo spettacolo “Le Opere Complete di Shakespeare in 90 Minuti” di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. In scena domenica 4 febbraio alle ore 18, la parodia comicamente abbreviata delle opere di William Shakespeare, interpretata da tre attori con regia di Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci e Lorenzo Degl’Innocenti.

Veloce, spiritoso e fisico, lo spettacolo è una sfida teatrale incredibile: condensare 37 opere del Bardo in 90 minuti. Una risata garantita, sia per gli amanti che per gli odiatori di Shakespeare.

L’evento è parte dell’iniziativa “Metti una sera a teatro”, che vedrà l’esposizione delle opere d’arte della pittrice Barbara Romeo nel foyer del Teatro Salvini.

La stagione teatrale è promossa dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini, curata da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini.

La prevendita online è disponibile su https://salvini.adarte.18tickets.it, mentre i biglietti possono essere acquistati nel foyer del Teatro Salvini. I costi variano a seconda del settore, con riduzioni per chi ha meno di 25 anni o più di 65. Per info e prenotazioni, contattare il 350 038 2685.