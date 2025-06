Le Sere Azzurre d’Estate 2024 a Canino: cultura e dialogo tra generazioni dal 29 giugno al 29 luglio

Riceviamo dal Comune di Canino e pubblichiamo

Torna per la sua terza edizione “Le Sere Azzurre d’Estate”, la rassegna culturale, quest’ anno dedicata al dialogo intergenerazionale, che animerà il suggestivo chiostro dell’ex convento quattrocentesco di San Francesco a Canino (VT) dal 29 giugno al 29 luglio. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Nata dal profondo desiderio di esplorare e rafforzare il legame in continua evoluzione tra adulti e ragazzi, la rassegna si propone di superare le barriere generazionali, promuovendo una comprensione autentica del mondo dei più giovani. In un’epoca di rapidi cambiamenti e nuove sfide, “Le Sere Azzurre d’Estate” si configura come uno spazio di ascolto attivo e dialogo costruttivo, lontano da giudizi affrettati e preconcetti.

L’obiettivo è duplice: offrire agli adulti l’opportunità di cogliere le sfumature di un mondo in trasformazione e ai ragazzi la possibilità di esprimersi e di sentirsi compresi. Si punta a costruire ponti, abbattere muri invisibili e promuovere un confronto autentico che arricchisca entrambe le parti, trasformando il dialogo tra le generazioni in una risorsa preziosa per la crescita comune.

Il programma degli appuntamenti:

Domenica 29 giugno: La rassegna si apre con Toni Capuozzo che presenterà il suo libro “Cos’è la guerra. I conflitti spiegati ai ragazzi”. Toni Capuozzo è un noto giornalista, scrittore e inviato di guerra, la cui grande esperienza permette di analizzare temi complessi in modo accessibile e profondo.

Giovedì 3 luglio: Sarà la volta di un approfondimento sul cinema con Mimmo Rafele e Alberto Farina, intitolato “Storie senza tempo. Il cinema come punto di incontro”. Mimmo Rafele è un apprezzato regista e sceneggiatore, mentre Alberto Farina è un critico cinematografico, entrambi esperti nel panorama della settima arte.

Martedì dì 22 luglio: Luca Zoncheddu, direttore della Caritas diocesana di Viterbo, affronterà un tema di grande attualità, parlando della situazione dei giovani nella provincia “Crescere in un cambiamento d’epoca. Rischi e bellezza per la nostra gioventù”. Luca Zoncheddu è una figura di riferimento nel sociale, impegnato quotidianamente con le realtà giovanili del territorio.

Martedì 29 luglio: Gran finale con Guendalina Middei, in arte “Professor X”, con “Il bambino che andò sulla luna e tornò indietro. Classici d’amore per capire tuo figlio”.

Guendalina Middei, conosciuta sui social come Professor X, è una divulgatrice culturale e scrittrice, apprezzata per la sua capacità di rendere la cultura classica accessibile e rilevante per le nuove generazioni.

“Le Sere Azzurre d’Estate” è un’occasione imperdibile per riflettere insieme sul presente e immaginare un futuro in cui il dialogo tra le generazioni sia una risorsa preziosa per la crescita di tutti.

Vi aspettiamo nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, a Canino, per serate all’insegna della cultura e del confronto!