Lettere al Direttore: “Gestire un’azienda a 23 anni: siamo orgogliosi di te!”

Riceviamo e pubblichiamo

Caro Leonardo,

quasi quattro anni fa inauguravi la tua attività di assistenza informatica: appena una settimana dopo l’Italia intera si fermava con l’inizio del primo lockdown e te, disperato, attaccato alla tv e su internet, cercavi di capire cosa avresti dovuto fare col tuo negozio appena nato. La paura di doverlo chiudere ancor prima di cominciare ci ha agitato non poche serate in casa, invece no… da lì è iniziato il tuo decollo, senza mai fermarti, sempre in volo, crescendo sempre di più, ampliando i tuoi servizi, le tue vendite, la tua attività, assumendo personale che ti supporta con serietà e vero affetto creando una “famiglia” LeoTech!

Noi siamo tanto tanto orgogliosi di te, caro LeoTech, che a soli 23 anni riesci a gestire un’azienda con tanta serietà, maturità e perspicacia. Sei in gamba LeoTech, anzi per noi solo Leo.

Mamma, Papà e Angelica