Lettere al Direttore: “Su passerelle e opere d’ingegneria popolare a San Giorgio”

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo

La scorsa estate per facilitare l’attraversamento del fosso che sfocia sulla spiaggia di San Giorgio fu posizionata, non so a cura e spese di chi, una agevole e sicura passerella che le mareggiate invernali hanno portato via e fatto spiaggiare più oltre verso la Foce di Levante. Chi ha curato la pulizia di quel tratto di arenile anziché recuperarla e riposizionarla l’ha buttata via ammucchiandola con altro legname portato dal mare. Ora è stata sostituita da una più caratteristica opera di ingegneria popolare.