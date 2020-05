lextra.news aiuta la ripartenza: da oggi possibile anche per le aziende di Montalto di Castro usufruire di uno spazio gratuito per la promozione

In due settimane già tante attività promosse, altre che aspettano il cuore della stagione, in generale una sferzata di positività tra articoli di cronaca, ordinanze, direttive e notizie: #TarquiniaRiparte – l’iniziativa con cui lextra.news ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente sui propri spazi un articolo redazionale in cui ogni realtà imprenditoriale cittadina potrà scrivere ciò che ritiene più utile, dalla presentazione della propria attività a un’offerta particolare – ha fatto sinora il pieno di like e condivisioni sui social. E la Redazione perciò continua e rilancia.

Lextra.news, infatti, non solo ricorda di questa opportunità alle realtà tarquiniesi di ogni ambito che ancora non ne abbiano usufruito la possibilità di farlo (contattando i numeri 328 6717230 e 334 5747689 o la mail redazione@lextra.news), ma estende anche alle attività di Montalto di Castro e Pescia Romana la possibilità di veder pubblicato un redazionale (poi postato su una pagina Facebook che supera i 10.000 like) e una storia Instagram (su un profilo che conta quasi 7.000 follower). Chiunque vorrà, potrà farlo in qualsiasi momento riterrà opportuno da oggi a fine settembre, decidendo se promuoversi ora in fase di riapertura o più in là, una volta che la stagione sarà entrata a regime.