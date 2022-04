Libri al mare, a Santa Severa la kermesse culturale è alla ventinovesima mostra mercato di Piazza Roma

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 30 aprile e domenica Primo maggio si apre la ventinovesima edizione della Mostra Mercato a Santa Severa organizzata dall’associazione culturale Il Bagatto (infoline 3389657690, Alessandro). Artigianato, modernariato, vintage, prodotti tipici locali e, il 1 maggio, anche la cultura! Allo stand SBS Comunicazione dieci autori letterari animeranno la giornata con le loro opere. Per tutta la giornata sarà possibile incontrare gli scrittori e, in quattro momenti, anche assistere alle presentazioni.

Alle 11 con Chiara Ceneroni e il suo Lasciati trovare: una storia d’amore, di tutte le voci dell’amore. Il racconto di Bruno, un labrador e di un legame speciale che va oltre e risana le anime dei protagonisti.

Alle 12.45 è la volta di Sylvie Renault, La farfalla con gli artigli è la sua opera d’esordio. A Santa Severa racconterà di digressioni, flash-back e inaspettati colpi di scena. Di Tara contro Tara, della sua bellezza, dei suoi amori e dolori.

Alle 15, da Lavagna (GE) arriva Chiara Maggi, la sua prima presentazione nazionale è dedicata alla giornata di festa nella città del castello sulla spiaggia, risalente al XIV secolo. Chiara e il suo La ragazza dei fiori porteranno sentimenti veri. Ci farà vivere, come la sua protagonista, un senso di smarrimento e di ribellione, di forza e di resilienza, di paura e di felicità. Di amore e di vita.

Alle 17 è Ivan Battista il protagonista con Psicouranistica della città ideale. Un libro che ha riscosso molto successo a Roma e tra i media. Una riflessione e forse una provocazione dalla penna di uno psicologo che sostiene che “L’unica cura che va bene per ogni città è quella della cultura civica che deve essere insegnata per bene fin dalla più tenera età”.

Saranno presenti, per incontrare lettori e curiosi e firmare le copie dei loro romanzi anche Chiara Domeniconi, Luisa Sisti e Marco Paoli. Tornano in presenza anche gli autori della Collana Libri SenzaBarcode: Fiorella Mandaglio, Marco Costantini e Andrea Barricelli.

Per conoscere i libri e avere maggiori informazioni visitare il sito www.sbscomunicazione.it alla pagina dedicata a Libri al mare.

“Il mio ringraziamento più sentito all’Associazione culturale Il Bagatto, ad Alessandro e Tiziana che si spendono con ogni forza affinché questi incontri popolari siano sempre perfettamente organizzati e frizzanti” dichiara Sheyla Bobba, promotore letterario per SBS Comunicazione. “Portare i libri, letteralmente, in piazza è sempre stato uno dei mie desideri. Sappiamo tutti che le biblioteche e le librerie non sono più frequentate come un tempo. Ma abbiamo avuto più volte la dimostrazione che gli italiani amano i libri! Basti pensare che l’edizione del 2021 del Salone internazionale del libro di Torino – in piena pandemia e con molte restrizioni – sono stati 150mila i visitatori, superando anche l’edizione precedente del 2019. Dunque la speranza è che sulle spiagge di Santa Severa, per l’estate 2022, si leggano libri presentati in questa giornata!”. Tra gli altri, saranno disponibili anche due testi di Sheyla Bobba.

Anche online, sul sito SBSComunicazione.it e sulle relative pagine social, si potrà assistere a diverse presentazioni. Registrate nei giorni precedenti e in diretta da Piazza Roma. Alcuni momenti dell’evento saranno trasmessi da WebRadio SenzaBarcode.