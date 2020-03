“Listen to the music”: “Gli imbucati alla festa” dimostrano che si può cantare e suonare assieme anche se si è distanti

di Francesca Quondam Vincenzo

La musica ha un grande potere: ti riporta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti, così che provi, contemporaneamente, nostalgia e speranza Nick Hornby



È così che scrive oggi sulla sua pagina Facebook il gruppo di Civitavecchia “Gli imbucati alla festa” per presentare il loro ultimo video. I cinque membri, Paolo Meloni, Alfredo De Angelis, Riccardo Pasquarella, Matteo Agozzino e Stefano Donato, avevano già pubblicato nei giorni precedenti due video in cui suonavano ognuno da casa propria canzoni di Fabi, Silvestri e Gazzè di cui il gruppo suona cover dal 2016.

L’obiettivo? Dimostrare che, anche in un momento come questo in cui tutti noi siamo stati costretti ad allontanarci dalla nostra quotidianità e dai nostri cari, si può continuare a fare tanto, a sfruttare il nostro tempo al meglio, a suonare insieme anche se distanti.

Con questo loro terzo video hanno spostato l’asticella ancora più in alto andando a coinvolgere amici e musicisti del territorio “in qualcosa che ci facesse sentire uniti per almeno tre minuti”.

In molti hanno risposto alla chiamata e il risultato è un toccasana per la malinconia da isolamento. Il brano proposto, “Listen to the Music” dei Doobie Brothers, è perfetto per lanciare un messaggio di speranza e per ricordarci che basta poco per tenere alto il morale, spesso anche solo una canzone.