Litoranea, ci sarà da aspettare ancora? La preoccupazione di residenti e aziende

Per il ponte sulla Litoranea potrebbe servire un’attesa ancora più lunga, almeno per i mezzi pesanti: a lanciare la notizia è il portale locale EtruriaNews, che riferisce come la struttura non avrebbe superato il collaudo tecnico. Anche se altre fonti riferiscono che, invece, il collaudo non sarebbe ancora avvenuto.

A preoccupare residenti e attività della zona, anche prima della notizia, è il fatto che da qualche settimana i lavori sul ponte paiono terminati, senza che ne fosse avvenuta l’apertura che, a questo punto, potrebbe riguardare solo i mezzi leggeri, soluzione assolutamente insufficiente in una zona a caratteristica per lo più agricola – o con strutture ricettive che necessitano spesso della presenza di autobus -che da ormai ben più di un anno subisce i disagi e le conseguenze economiche di una situazione che pare non risolversi.

Qualora la vicenda fosse confermata, quali sono le soluzioni, ora, per trattori, camion o autobus? Come si fa senza una viabilità alternativa? Risposte che residenti e aziende attendono, ricordando come sin dai primi tempi dopo la chiusura gli stessi hanno richiesto la sistemazione di una viabilità secondaria, che si manifesta come oltremodo necessaria ogni volta che un incidente sull’Aurelia rende la situazione di gestione del traffico insostenibile.