L’occasione perfetta… nel cuore della settimana: per tutto luglio, da lunedì a giovedì, al Riva Blues pizza, patatine, birra e caffè a 15 euro

Non sempre, e non solo, serve il weekend per una splendida serata: l’occasione perfetta può essere ogni giorno, soprattutto d’estate, soprattutto a due passi dal mare di Tarquinia Lido.

Ancora di più se la location (e la cucina) scelte sono quelle del Riva Blues, su lungomare dei Tirreni, che oltretutto per i giorni feriali di luglio lancia un’opportunità imperdibile per un’occasione perfetta e infrasettimanale.

Per tutto il mese di luglio, dal lunedì al giovedì, al Riva Blues arrivano le serate con pizza, patatine fritte, birra e caffè a soli 15 euro: un bel modo per vivere la cena, per stare con la famiglia o gli amici o, magari, per iniziare la serata da continuare poi divertendosi a Tarquinia Lido. Il Riva Blues, come detto, lungomare dei Tirreni, telefono 389 1017522.