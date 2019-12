Londra, 27.000 rose bianche illuminate brillano a Grosvenor Square questo inverno

Un giardino sterminato pieno di migliaia di rose luminose è pronto a “fiorire” a Mayfair questo Natale.

Grosvenor Square sarà, infatti, coperta di fiori illuminati da venerdì 29 novembre, il tutto per una buona causa. I visitatori possono “piantare” una rosa di seta in memoria di una persona cara, e il giardino è pensato come un luogo in cui i londinesi possono ricordare amici e familiari assenti questo Natale.

Visitare l’Ever After Garden sarà gratuito e se desideri acquistare una rosa in memoria di qualcuno la donazione suggerita di £ 10 va a The Royal Marsden Cancer Charity. Un totale di 27.000 rose luminose riempiranno la piazza: l’installazione è opera di Culture Creative, il team che già è autore del fantastico sentiero di luci di Christmas At Kew.

Le designer di moda Anya Hindmarch e Camilla Morton hanno avuto l’idea del giardino, quando stavano pensando a un modo per commemorare il loro amico defunto, lo scenografo Michael Howells, che ha lavorato al film Ever After, da cui il giardino ha preso il nome.

L’Ever After Garden sarà aperto in Grosvenor Square, dal 29 novembre al 22 dicembre 2019, dalle 12 alle 20 tutti i giorni. L’ingresso, come detto, è gratuito.