Londra, ultimo weekend a Canary Wharf per ammirare Winter Lights

View this post on Instagram

Tripping the light fantastic My annual pilgrimage to the Winter Lights festival. . . . . . . . . . . . @canarywharflondon #canarywharf #canarywharflondon #canarywharfwinterlights #london #london🇬🇧 #winterlights #winterlights2020 #winterlightslondon #winterlightscanarywharf #lights #neon #artinstallation #colours #prettylights #londonist @timeoutlondon