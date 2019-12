Londra da scoprire: Waxy O’Connor’s, il pub che nasconde una chiesa ed un albero secolare

Quante stranezze ha Londra! Una città “infinita”: negli spazi, nelle idee, nelle sorprese. Una città in cui ogni ambito della vita può regalare qualcosa di impensato, atipico, quasi incredibile. Così, se vi trovate a Londra, o ancora meglio se ci vivete, nulla potrà impedirvi di gustarvi un bel boccale di birra in uno dei tantissimi pub sparsi nella città. E d i farlo, addirittura, in uno che al suo interno ha sia una chiesa che un albero secolare. Nella stessa struttura!

Si tratta del Waxy O’Connor’s, 14-16 Rupert St, tra Piccadilly Circus e Leicester Square, e l’aspetto più intrigante di questo pub è sicuramente la sua struttura: un labirinto di stanze, ognuna diversa dall’altra, che si distribuiscono su più livelli, seguendo regole architettoniche inusuali e che custodiscono quattro bar diversi, ognuno con un’atmosfera unica ed accogliente, tra caminetti e legno in stile cottage, distribuiscono molte varietà di birra, tra le quali immancabile la Guinness, e piatti tipici.

Ma se quando si entra in questo pub è importante non fermarsi all’ingresso, ancora più importante è soffermarsi in ognuno dei diversi bar-sale, ed in particolare nel Church Bar, che, come dice il nome stesso, richiama un ambiente religioso con un rosone enorme dietro le bottiglie di liquore, panche e muri con dipinti di monaci in preghiera, un pulpito accessibile a tutti e un vero e proprio confessionale.

Altra sala di notevole interesse, la più affollata in assoluto, è la sala dell’albero. Qui è un vero e proprio albero secolare a rubare la scena, con i rami che si arrampicano sul soffitto e scendono dalle pareti anche nelle altre stanze. Poco da fare: Londra non finisce mai di sorprendere.