Londra, ecco i musei e le gallerie che hanno annunciato una data di riapertura

Musei e gallerie a Londra si preparano a uscire dal lungo periodo di buio e chiusura a cui li ha costretti il coronavirus. Se l’ultimo annuncio del governo in materia consentiva la loro riapertura già a partire dal 4 luglio, con l’adozione di misure di distanziamento, molti dei luoghi più famosi di Londra hanno deciso di prendersi qualche tempo in più, o nei prossimi giorni di luglio o anche più là in estate o in autunno, al fine di calibrare meglio tutti i necessari interventi relativi alla sicurezza.

In ordine di data di apertura, ecco perciò alcuni dei piani di riapertura di musei e gallerie di Londra: le date potrebbero cambiare, quindi meglio controllare i siti web delle singole sedi per gli ultimi dettagli prima della visita.

National Gallery – 8 luglio

In programma: Titian: Love, Desire, Death fino a gennaio 2021.

The Foundling Museum – 8 luglio

In programma: Portraying Pregnancy: from Holbein to Social Media – attualmente fino al 23 agosto 2020 ma potrebbe essere esteso.

Mosaic Rooms – 9 luglio

In programma: Homeland Under My Nails fino al 30 agosto.

Barbican Art Gallery – 13 luglio

In programma: Masculinities: Liberation through Photography fino al 23 agosto.

The Photographers’ Gallery – 14 luglio

In programma: The Deutsche Börse Photography Foundation Prize 2020 al 20 settembre.

Whitechapel Gallery – 14 luglio

In programma: Radical Figures: Painting in the New Millennium fino al 30 agosto, e Carlos Bunga: Something Necessary and Useful fino al 6 settembre.

Estorick Collection – 15 luglio

In programma: Tullio Crali: A Futurist Life fino al 30 agosto.

The Royal Academy of Arts – 16 luglio (dal 9 luglio per Friends of The RA)

In programma: Picasso and Paper fino al 2 agosto.

Serpentine Galleries – 4 agosto

In programma: Cao Fei: Blueprints fino al 12 settembre.