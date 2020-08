Londra già pensa al Natale: a dicembre arriva il pittoresco treno a vapore coperto di luci colorate

Un anno particolare come quello che stiamo vivendo cambia tutto, anche alcune strane tendenze che si stavano affermando in questi anni. A Londra, ad esempio, da qualche anno a questo punto di agosto già da un po’ si penserebbe al Natale, ma l’atmosfera poco incline ai festeggiamenti abbinata all’incertezza su cosa, effettivamente, sarà possibile concedersi durante il periodo natalizio stanno rallentando l’entusiasmo luminoso e magico legato al tema.

A ogni modo, qualche idea per il periodo festivo inizia a farsi strada nella capitale: e così si scopre che a Londra, o quantomeno nei dintorni, arriverà in vista del Natale un viaggio magico con il treno a vapore di Natale della Bluebell Railway.

Per la maggior parte di dicembre, SteamLights vedrà i propri treni coperti da migliaia di luci colorate attraversare la campagna del Sussex, come riferisce SurreyLive. L’esperienza di 90 minuti inizia e finisce alla stazione di Sheffield Park a Uckfield, a meno di un’ora di auto da alcune zone del sud di Londra tipo Croydon.

I visitatori potranno assistere a uno spettacolo abbagliante lungo il percorso, con scene natalizie tra le radure e uno spettacolo di luci colorate orchestrato nel tempo con musica e narrazione.

A metà del viaggio i passeggeri scenderanno alla stazione di Horsted Keynes per 30 minuti per scattare fotografie dello spettacolare treno coperto di luci prima di risalire a bordo per il viaggio di ritorno e una seconda possibilità di vedere la campagna oscura scintillare di notte.

Ruth Rowatt, della Bluebell Railway, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti di portare SteamLights nel Sussex: sarà un’aggiunta unica al calendario di qualsiasi famiglia questo Natale: con spettacoli festivi, musica e narrazione, questa esperienza del treno a vapore è qualcosa da non perdere”.

L’esperienza è adatta a tutte le età, con i passeggeri seduti nel proprio scompartimento di lusso per tutto il viaggio.

Date 2020:

5 dicembre

6 dicembre

12 dicembre

13 dicembre

19 dicembre

20 dicembre

27 dicembre

28 dicembre

29 dicembre

30 dicembre

Prezzi:

Scomparti di terza classe (fino a 8 persone) – £ 120.

Scomparti di prima classe (fino a 6 persone) – £ 150.

Possono essere aggiunti all’esperienza dei cesti che costano £ 10 per gli adulti e £ 7 per i bambini: quello per adulti include mince pie, filled roll, formaggio e biscotti, torta di Natale e dolci, mentre quello per bambini bastoncino di zucchero, rotolo pieno, monete d’oro, omino di pan di zenzero e satsuma.