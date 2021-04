Londra, Greenwich prende i colori dell’arcobaleno: sino a maggio visibile la nuova installazione di Liz West

Una nuova installazione trasforma The Tide, nella penisola di Greenwich, in una passerella in technicolor, lanciando uno spruzzo di arcobaleno lungo la passeggiata sopraelevata sul Tamigi.

A ideare e realizzare Hundreds and Thousands – questo il nome dell’opera – è Liz West, visual artist britannica con a curriculum varie installazioni anche nella capitale inglese. Lo scopo dell’installazione è creare uno spazio vivido e ottimista come esperienza condivisa per la comunità locale.

L’opera colorerà Greenwich sino alla fine di maggio 2021, con una serie di pannelli colorati studiati per creare un’esposizione che cambia con l’ora del giorno e con la stagione, al variare della luce proiettata attraverso di essa. Un focus del lavoro più ampio che Liz West sta portando avanti, esplorando l’impatto dei campi di luce – e il loro utilizzo negli spazi pubblici – sulla percezione umana e sulla felicità individuale.

Kaia Charles, curatrice culturale di Greenwich Peninsula, afferma: “l’importanza di un’arte e di una cultura accessibili per riunire i londinesi in sicurezza non può essere sottovalutata e siamo lieti che un pezzo così gioioso sia il primo della nostra serie di coloratissime commissioni per The Tide”.