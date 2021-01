Londra, il 23 marzo “data realistica per la fine del lockdown”. E pub e locali potrebbero non aprire sino a maggio

Pub e ristoranti, a Londra e in tutta l’Inghilterra, potrebbero restare chiusi per altri quattro mesi, con Boris Johnson che sta pensando di estendere il lockdown nazionale: lo riporta stamani l’Evening Standard.

Il 6 gennaio il Primo Ministro ha fatto introdotto il paese nella sua terza chiusura nazionale in risposta alle crescenti infezioni da coronavirus e ai ricoveri ospedalieri in tutto il Regno Unito. Johnson non ha mai parlato di una data di fine concreta della serrata, affermando invece che la “prospettiva” del programma di vaccinazioni di massa della Gran Bretagna potrebbe consentire un progressivo allentamento delle restrizioni a partire da metà febbraio.

Tuttavia, secondo il Sunday Times, i funzionari di Downing Street attualmente vedono il 23 marzo come un punto più realistico in cui le restrizioni possono essere rimosse. Secondo una fonte citata dal giornale, i britannici potrebbero dover aspettare ancora più a lungo prima di tornare a pub e locali. “La festività del Primo Maggio è più probabile nel momento in cui vedrai riaprire i pub”, cita il Sunday Times.

I rapporti arrivano mentre un certo numero di esperti avverte che le attuali misure di lockdown non sono abbastanza efficaci, in particolare alla luce della variante più trasmissibile che si è diffusa da molte parti del paese.

Susan Michie, professoressa di psicologia della salute all’University College di Londra che partecipa a Independent Sage, ha suggerito un ritorno alle misure più severe imposte durante la prima ondata della pandemia la scorsa primavera. Ha detto che evitare ulteriori morti significherebbe “dover assolutamente tornare al punto in cui eravamo a marzo, purtroppo”.

Nel frattempo, il professor Peter Horby, presidente del New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag), ha affermato che la nuova variante ha reso la situazione “più rischiosa” e che se il tasso di infezione non rallenta, “dovremo essere ancora più rigorosi ”.

Ma domenica il segretario alla sanità Matt Hancock ha detto a Andrew Marr della BBC che non voleva “speculare” sul fatto che il governo rafforzasse le regole attuali. “La cosa più importante è che le persone stiano a casa e seguano le regole che abbiamo”, ha detto Hancock. “Le persone non devono solo seguire la lettera delle regole, ma anche lo spirito e fare la loro parte.”