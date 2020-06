Londra, in attesa dell’arrivo dell’estate tornano le piogge: allerta meteo a partire da domani

Se l’inizio giornata a Londra potrebbe essere l’inizio soleggiato, nessun inganno: il ​​sole splendente e le temperature calde delle ultime settimane stanno per finire. Lo riporta MyLondon.news.

Decisi temporali dovrebbero colpire la capitale questo pomeriggio, con un’allerta meteo di livello giallo in atto per alcune zone della capitale domani, giovedì 18 giugno. La temperatura, tuttavia, rimarrà comunque piuttosto elevata, con massimi di 23° C oggi e 20° C domani. I rovesci si attenueranno da venerdì, prima che il sole torni a splendere da lunedì 22 giugno.

Secondo il Met Office, tra stasera e domani forti rovesci e temporali potrebbero provocare inondazioni in alcune parti di Londra, in particolare nell’area meridionale tra cui Croydon, Bromley, Hounslow, Coulsdon e Orpington.

“In alcuni punti – riferisce il Met Office – potrebbero cadere da 20 a 30 mm di pioggia in un’ora con il potenziale da 40 a 50 mm in 2 o 3 ore in alcune zone. I fulmini potrebbero essere un ulteriore pericolo”. Coloro che vivono nelle aree allertate devono prepararsi a una piccola possibilità di inondazioni di case e aziende con danni agli edifici. In caso di allagamento, possibili ritardi e cancellazioni nei trasporti.