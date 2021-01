Londra, la vita potrebbe tornare “più vicina alla normalità” entro la tarda primavera se si raggiungono gli obiettivi di vaccinazione

Londra e in generale la Gran Bretagna potrebbero vedere la vita iniziare a tornare “molto più vicina alla normalità” entro la tarda primavera o l’inizio dell’estate se la diffusione della vaccinazione per il Covid-19 avviene come previsto, ha detto un ministro del Gabinetto.

L’Environment Secretary George Eustice ha sottolineato come, entro la primavera, il paese potrebbe “iniziare a voltare pagina” una volta che a circa 15 milioni di persone nei quattro principali gruppi prioritari di vaccinazione avranno il vaccino a garantire loro protezione dalla malattia.

Con casi di Covid confermati in calo a Londra e in altre aree, Eustice ha fornito un quadro più chiaro di come potrebbe avvenire un allentamento del lockdown, dichiarando a Sky News: “Il nostro obiettivo è vaccinare tutte le fasce vulnerabili, a partire dagli over 70, entro la metà di febbraio. Se riusciamo a raggiungere questo obiettivo, allora entro la primavera possiamo iniziare ad allentare un po’ le maglie, perché avremo vaccinato tutte le persone vulnerabili e maggiormente a rischio.

“C’è luce alla fine del tunnel. – ha proseguito – Una volta che avremo vaccinato le prime fasce vulnerabili e avremo iniziato a scendere di fascia d’età, tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate penso davvero che sarà possibile tornare ad una vita molto più vicina alla normalità”.

Secondo alcune previsioni, Boris Johnson subirà crescenti pressioni da parte dei parlamentari conservatori per iniziare ad allentare il lockdown già durante il mese di marzo, facendo un passo verso un più rapido ritorno alla normalità. Gli scienziati, tuttavia, avvertono che il governo rischierebbe un’ulteriore ondata di Covid se allentasse le restrizioni troppo in fretta.

Con i livelli di infezione ancora elevati in molte aree, compresa la capitale, Eustice ha invitato le persone a continuare a seguire le regole per ridurre i casi nelle prossime settimane. “Abbiamo bisogno che tutti facciano la loro parte, rispettando le restrizioni che abbiamo posto in essere per limitare la diffusione di questo virus. E, sì, questo significa che dobbiamo intervenire, a volte in modo abbastanza draconiano, e imporre sanzioni”.

“Il blocco – ha aggiunto – terminerà quando avremo compiuto ulteriori progressi nell’introduzione dei vaccini. Solo meno di cinque milioni di persone sono state vaccinate, sino a ieri”. Il governo mira a vaccinare circa 15 milioni di persone entro la metà di febbraio, compresi quelli di età pari o superiore a 70 anni, residenti e personale delle case di cura, personale sanitario e individui particolarmente vulnerabili alla malattia.