Londra, riapre lo shopping: calca e spinte stamani per entrare per primi nel NikeTown di Oxford Circus

Spinte e calca per essere i primi a rientrare nel NikeTown a Oxford Circus, a Londra, nel giorno della riapertura dopo il lockdown, avvenuta stamattina.

Circa 400 persone hanno fatto la fila fuori dal celebre negozio di Oxford Street, pronte a mettere le mani sui capi sportivi quando le porte sono state aperte alle 10 del mattino. La sicurezza è dovuta intervenire per limitare i gruppi in ingresso a circa 10 per volta.

Un testimone oculare ha dichiarato: “Si trattava principalmente di ragazzi “che si spingevano a vicenda. C’erano forse 400 persone in fila prima delle 10.”

I membri del personale hanno detto agli acquirenti di separarsi e di rispettare il distanziamento sociale mentre erano in coda, che via via si è allungata sino dietro l’angolo dell’edificio.

Un testimone, intervistato dall’Evenng Standard, ha detto che si è unito alla fila intorno alle 8.30 per acquistare scarpe da ginnastica, paragonando la trafila a quella attuata per fare la spesa in un supermercato. Alla domanda se si aspettava che fosse così affollato, ha detto: “No, in realtà pensavo che la gente avrebbe voluto dormire o non volesse uscire”.

In altri negozi sulla famosa via dello shopping di Londra, agli acquirenti è stato detto di usare il disinfettante per le mani per entrare, ad esempio a Primark, che ha aperto le sue porte alle 8 del mattino.

Un cartello sulla vetrina del negozio, vicino a Tottenham Court Road, segnala agli acquirenti le misure adottate per garantire “il benessere e la salute dei nostri colleghi e clienti”.