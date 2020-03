Londra si colora di verde e arancio per St Patrick’s Day: tutti gli eventi del weekend dedicato al patrono dell’Irlanda

Il 17 marzo, St Patrick’s Day, a Londra non è un giorno festivo: ma questo non impedisce la presenza di tutta una serie di eventi, feste e celebrazioni in omaggio al santo patrono irlandese.

A partire dalla Parata e dal festival di St Patrick’s Day, cuore delle celebrazioni a Londra, con carri allegorici e parate che dalle 12 si fanno strada da Hyde Park Corner, giù per Piccadilly e Haymarket e attraverso Trafalgar Square su un percorso di 1,5 miglia. Con molte scuole di ballo irlandesi e gruppi di comunità che mettono in mostra le loro abilità, oltre a bande musicali e società sportive che vengono da tutto il Regno Unito e persino dall’America.

Trafalgar Square è, quindi, il punto focale per l’intrattenimento pomeridiano, con una line-up completa di cantanti irlandesi, ballerini, musicisti e altri artisti sul palco. Bancarelle di cibo e bevande irlandesi formano un mercato di street food e nell’area si svolgono attività per famiglie, tra cui arti e mestieri. Il festival culmina con il Big St. Patrick’s Céilí, che spinge tutti in piedi per alcuni jigs e reels.

Anche se gli eventi di cui sopra sono i punti salienti, il Festival ufficiale del giorno di San Patrizio – organizzato dal Mayor’s office – propone passeggiate guidate, un Irish Film Festival, spettacoli di danza irlandesi all’aperto, lezioni di musica e altro ancora in tutti i 33 quartieri di Londra: visita il sito per ulteriori dettagli.

Il Festival del giorno di San Patrizio a Londra, che si avvicina al suo settantesimo anno, attira ogni anno più di 125.000 persone per gli eventi proposti e per la parata.