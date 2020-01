Londra si prepara al Capodanno Cinese: ecco gli appuntamenti per celebrare l’Anno del Topo

Il capodanno cinese, che segna l’inizio dell’anno lunare, viene celebrato in Cina da secoli: conosciuto anche come Festival di Primavera e Capodanno lunare in tutto il mondo, la festa con lo spettacolare Festival delle Lanterne.

Le celebrazioni del Capodanno cinese di Londra sono le più grandi al di fuori dell’Asia. Ogni anno, centinaia di migliaia di persone si dirigono verso il West End per augurarsi “Kung Hei Fat Choi” (Buon Anno). I principali eventi del capodanno cinese a Londra si svolgono a Chinatown, nel West End e a Trafalgar Square.

Nel 2020, il capodanno cinese cade il 25 gennaio e celebra l’Anno del Topo: in base ai calendari lunari e solari, la data del Capodanno cinese varia infatti ogni anno, ma cade sempre tra fine gennaio e metà febbraio e, nel calendario cinese, ogni anno è rappresentato da uno dei 12 animali dello zodiaco cinese.

I festeggiamenti per il capodanno lunare 2020 a Londra si terranno domenica 26 gennaio.

Una colorata sfilata sfilerà per le strade del West End e Chinatown, mentre a Trafalgar Square ci saranno spettacoli teatrali e intrattenimento per tutto il giorno: non mancheranno attrattive per famiglie a Leicester Square o altri appuntamenti su Shaftesbury Avenue e Charing Cross Road.

Il capodanno cinese si basa su varie leggende, tra cui quella di un vecchio che sconfigge la malvagia bestia mitica Nian con l’aiuto di petardi e scudi di carta rossa. Il festival offre la possibilità di ricordare gli antenati e rendere omaggio agli dei: la Chinese New Year’s Eve (la sera prima del capodanno cinese), le famiglie si riuniscono per la cena ed i bambini ricevono spesso pacchetti rossi con i soldi come porta fortuna.

Tradizionalmente, nel periodo che precede il Capodanno cinese ogni famiglia puliva la propria casa per scongiurare ogni sfortuna e per dare spazio alla buona sorte nell’anno in arrivo: porte o finestre venivano abbellite con decorazioni di carta rossa per portare fortuna, felicità, ricchezza e longevità.

Il Capodanno cinese è celebrato in tutto il mondo, con la natura delle celebrazioni che variano a seconda della località. Ma che tu sia in Cina, in altri territori asiatici come Singapore e Thailandia, o nei quartieri di Chinatown nelle grandi città, a partire Londra, sarai sicuro di divertirti con petardi, danze del leone e cibo tipico dei festeggiamenti.

La London Chinatown Chinese Association (LCCA) – fondata nel 1978 per aiutare le imprese a Chinatown, fornire supporto ai cinesi britannici e raccogliere fondi per soccorsi in caso di calamità in Cina – organizza gli eventi annuali del capodanno cinese e il Mid-Autumn Festival a Londra.

Le celebrazioni di Londra sono iniziate come un piccolo evento comunitario a Chinatown più di 20 anni fa, per poi diventare le più grandi del loro genere al di fuori dell’Asia, attirando ogni anno centinaia di migliaia di persone nella capitale.