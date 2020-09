loSportaTarquiniaRiparte: la scuola di danza Star Dance è pronta a ripartire alla grande!

Nell’ambito dell’iniziativa #loSportaTarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

La scuola di danza STAR DANCE di Tarquinia è pronta per ripartire alla grande!

Le nostre ampie e spaziose sale sono pronte per riaccogliervi tutti in totale sicurezza. Tutti gli insegnanti non vedono l’ora di rivedervi ballare, sudare, esprimervi e divertirci insieme!

La scuola offre corsi per tutte le età e di vario genere dalla danza al fitness. In particolare potrete trovare corsi di hip hop, video dance, heels, dancehall e break dance gestiti dai nostri insegnanti di livello Rachele e Patrizio Ratto, ballerino e coreografo di fama internazionale, corsi di danze latino americane, liscio, standard, salsa e bachata tenuti dai professionisti Susy e Alex, tecnico e giudice federale della FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA. Non possono mancare poi i corsi di balli di gruppo, senza limiti di età, per imparare a ballare, fare movimento e divertirsi. Nell’ambito della danza moderna e contemporanea, a partire dai 4 anni in poi, la Star Dance si avvale della collaborazione dell’insegnante professionista Mattia Raggi, diplomato all’Accademia Nazionale di Danza, il quale fra l’altro si occupa anche del corso di Pilates. Per il settore del fitness inoltre la scuola propone corsi di functional training, personal training e total body fit&dance, tenuti rispettivamente da Susanna e Rachele, professioniste costantemente aggiornate e qualificate. Inoltre per dare una preparazione più compleata ai nostri bambini e ragazzi la scuola ha introdotto il corso di musical, tenuto dalla professionista Giada Roghi, dove i ragazzi imparano ad esprimersi grazie alla conoscenza del mondo del canto e della recitazione.

Novità 2020, dopo un investimento fatto lo scorso anno in attrezzatura specifica, è il corso di Acrobatica e Ginnastica Artistica a cui possono partecipare bambini e ragazzi che intendono avvicinarsi a questa splendida disciplina. Potete seguire la nostra pagina STAR DANCE TARQUINIA su INSTGRAM & FACEBOOK, per essere sempre aggiornati sulle date di inizio corsi e per le prenotarvi alle lezioni di prova gratuite che partiranno dal 18 SETTEMBRE. Entra anche tu a far parte della grande famiglia STAR DANCE, ti aspettiamo.