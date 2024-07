Luce per le scuole in Ucraina: l’appello di Semi di Pace per raccogliere aiuti

Riceviamo da Semi di Pace e pubblichiamo

I continui bombardamenti russi sulle infrastrutture ucraine hanno gravemente danneggiato sia le centrali di produzione che la rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica. Basti pensare che in questi giorni a Kiev (la capitale!), quotidianamente viene diffuso un programma giornaliero con gli orari di fornitura dell’energia alle utenze che vengono alimentate in media per due volte al giorno per periodi di due ore.

Per poter tamponare questa situazione si ricorre a gruppi elettrogeni il cui carburante non è sempre disponibile alla popolazione perché riservato in via prioritaria ai generatori dei servizi essenziali (ospedali, amministrazioni pubbliche, vigili del fuoco, etc). Anche le scuole soffrono di queste carenze e, malgrado facciano parte dei servizi “privilegiati”, spesso rimangono senza energia elettrica e sono costrette a rimanere chiuse (per motivi di sicurezza molte lezioni si tengono negli scantinati e al buio non si fa lezione!).

Semi di Pace, che è a fianco della popolazione ucraina sin dall’inizio di questa assurda guerra, facendo appello alla generosità dei propri sostenitori, vuole continuare a dare il suo aiuto e intende acquistare sistemi di accumulo dell’energia e sistemi d’illuminazione led da inviare ad una o più scuole per poter garantire la continuità delle lezioni anche nei periodi di blackout elettrico: un kit composto da una power station da 500 Wh e tre fari led, sufficiente a illuminare un’aula con 25-30 bambini, costa circa 350 euro.

PER DONAZIONI LIBERE:

• C/C bancario n° 20180 presso BCC ROMA – Ag. Tarquinia

IBAN IT78V 08327 73290 0000 000 20180

Codice BIC/SWIFT: ICRAITRRROM

• C/C Postale N. 11149010

IBAN IT45P 07601 14500 0000 11149010

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

Intestato a: Associazione Umanitaria Semi di Pace ODV

La Cittadella – Loc. Vigna del Piano, snc – 01016 Tarquinia VT

CAUSALE: Luce per le scuole in Ucraina