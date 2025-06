Ludi Etruschi 2025, a giugno attività gratuite per “giovani archeologi” a Tarquinia e Cerveteri

Anche per l’estate 2025 il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia ripropone Ludi Etruschi, iniziativa didattica rivolta a bambini e ragazzi tra i 7 e i 12 anni. Durante le aperture straordinarie del mese di giugno, ogni lunedì mattina dalle 9 alle 12, i partecipanti saranno accompagnati dal personale del Parco in attività educative e ludiche pensate per stimolare la curiosità verso il mondo etrusco. L’ingresso è gratuito per tutti gli under 18 e per un accompagnatore per ciascun ragazzo. Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo email pa-certa.info@cultura.gov.it.

Gli appuntamenti a Tarquinia: tra enigmi e scavi simulati

Quattro le giornate previste a Tarquinia, tutte ospitate presso la Necropoli dei Monterozzi. Si parte lunedì 9 giugno con Trova la tomba!, una caccia al tesoro basata su enigmi classici, proposta nuovamente lunedì 23 giugno. Nei lunedì 16 e 30 giugno, invece, sarà il turno di Archeologi per un giorno!, esperienza che simula un’attività di scavo alla ricerca di un “magico tesoro” nascosto nella necropoli. Ogni appuntamento si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

A Cerveteri tra gioco dell’oca, indovinelli e racconti leggendari

Anche a Cerveteri il calendario prevede quattro attività, con appuntamenti alternati tra la Necropoli della Banditaccia e il Museo Cerite. Si comincia lunedì 9 giugno con Trova la tomba!, identico nel format alla proposta tarquiniese. Lunedì 16 giugno al Museo Cerite è in programma Indovina dov’è?, gioco di osservazione e logica. Il 23 giugno, sempre al museo, spazio al Gioco dell’Oca al Museo, rivisitazione in chiave etrusca del celebre passatempo. Ultimo appuntamento lunedì 30 giugno con L’anello dell’ultimo lucumone, caccia al tesoro ambientata nella Banditaccia.