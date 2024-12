Luigi de Magistris presenta Poteri occulti al Teatro San Leonardo di Viterbo

Appuntamento di grande rilievo il prossimo 3 dicembre al Teatro San Leonardo di Viterbo: alle ore 21 sarà infatti sul palco Luigi de Magistris, ex magistrato e autore di importanti inchieste, per presentare il suo ultimo libro Poteri occulti. L’evento è organizzato con il contributo del Comune di Viterbo e in collaborazione con Ombre Festival.

Un viaggio nelle trame oscure della storia italiana

Nel suo saggio Poteri occulti, Luigi de Magistris porta alla luce i legami nascosti che, da decenni, condizionano la Repubblica Italiana tra mafia, massoneria deviata, servizi segreti, politica corrotta e collusioni istituzionali: l’opportunità per una riflessione profonda sulle dinamiche che hanno segnato episodi cruciali della storia italiana, dalla strategia della tensione fino ai giorni nostri. De Magistris, in partciolare, denuncia una “P2 trasversale” rinata per manipolare istituzioni e risorse pubbliche, minando i pilastri della democrazia e della Costituzione.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro San Leonardo, Underground e sul sito di ArcheoAres (eventi.archeoares.it).