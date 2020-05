Lunedì 11 maggio Skylab Studios a GR1 Radio Rai

Riceviamo e pubblichiamo

Non potete mancare a questo strepitoso appuntamento di lunedì 11 maggio alle ore 11.30. In casa Skylab Studios la settimana inizia alla grande, l’art director Leonardo Tosoni sarà ospite della trasmissione “Sportello Italia” in diretta su Rai Radio 1 per parlare di innovazione e di come la creatività e le nuove tecnologie possono scendere in campo per aiutare il turismo, la cultura e il commercio in questo periodo Covid-19.

Saranno Amerigo Mancini, curatore del programma, e il giornalista Francesco Ventimiglia a intervistare l’art director sui recenti progetti che Skylab Studios ha messo online per affrontare la crisi e rendere il patrimonio culturale accessibile a chiunque anche stando sul divano di casa.

Primo protagonista dell’intervista RaphaelloVR, il museo virtuale dedicato a Raffaello Sanzio realizzato in smart working grazie alla collaborazione di circa 40 tra professionisti e amatori che si sono messi a disposizione per costruire un museo virtuale interattivo in 3D unico nel suo genere.

Un museo che racchiude 22 delle più famose opere dell’artista che ha influenzato il periodo rinascimentale. Le opere grazie ad un sofisticato sistema di Realtà Aumentata diventano interattive e raccontano la loro storia e quella del Maestro Sanzio con un’attenzione particolare anche per i bambini; infatti Skylab Studios, utilizzando una particolare tecnica chiamata morphing, ha trasformato alcuni personaggi dei quadri di Raffaello in cartoni animati.

Si parlerà anche dell’ultimo progetto che l’azienda sta mettendo in piedi nel Patrimonio Unesco di Tarquinia, una città online dedicata al Turismo Digitale per pianificare la visita della cittadina tirrenica in sicurezza e conoscere il patrimonio culturale e commerciale che aspetta i turisti. Un innovativo modello di business che vuole portare all’attenzione del grande pubblico una dei territori più antichi al mondo e che fa della sua storia e della tradizione enogastronomica il punto di forza per ripartire e ricostruire il flusso turistico. Un appuntamento imperdibile dunque quello di lunedì, segnatelo in agenza vi aspettiamo alle 11.30 su Radio Rai GR1 non mancate.