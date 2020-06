Luoghi del cuore Fai, disponibili i moduli per votare l’acquedotto delle Arcatelle di Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

“Sono disponibili i moduli per votare l’acquedotto delle Arcatelle di Tarquinia, come Luogo del cuore Fai”. Lo comunica il comitato “Insieme per le Arcatelle”. I volontari hanno distribuito alla libreria La Vita Nova, all’edicola di piazza Cavour, all’ufficio informazioni turistiche e alla cartolibreria Cartolandia i fogli per la raccolta delle firme. “Ci piacerebbe superare quanto prima quota 2mila – prosegue il comitato -. Nelle prossime settimane, se ci sarà grande adesione, coinvolgeremo anche altre attività commerciali nella raccolta delle firme”. Votare è molto semplice. Sul modulo, riconoscibile per il logo del censimento, è necessario indicare semplicemente nome, cognome, il comune, l’email o l’indirizzo di residenza. Online, occorre invece andare alla pagina https://www.fondoambiente.it/luoghi/acquedotto-delle-arcatelle-tarquinia-vt?ldc e cliccare sul pulsante arancione “Vota con un click”, autenticandosi con il proprio profilo facebook. “Siamo soddisfatti per l’interesse che stiamo suscitando – conclude il comitato -. Nei giorni scorsi il Tg3 Lazio ha dedicato un bel servizio sull’acquedotto, che da tre secoli rappresenta un elemento caratterizzante del territorio tra Tarquinia e Monte Romano, a poca distanza da un altro tesoro. Il tempio etrusco dell’Ara della Regina”. La 10ª edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”, promossa dal Fai in collaborazione con Intesa San Paolo, si svolge dal 6 maggio al 15 dicembre.