Luoghi della cultura e dimore storiche, per la Tuscia 12 nuovi progetti ammessi a finanziamento: c’è anche villa Bruschi Falgari

“Un altro importante risultato per la tutela e la promozione del patrimonio culturale della Tuscia”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a seguito dell’approvazione degli scorrimenti di graduatoria relativi alla seconda edizione dell’avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura e all’avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici del Lazio. Per la provincia di Viterbo sono 12 i nuovi progetti ammessi a finanziamento per il 2021, che si aggiungono ai 13 finanziati nel 2020. “La Regione Lazio, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, continua a investire nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale – prosegue il vice presidente della X commissione -. Per il nostro territorio sono in totale 25 i progetti finanziati”.

Per l’avviso della valorizzazione dei luoghi della cultura saranno ammessi a finanziamento, con lo scorrimento della graduatoria, il miglioramento del livello di fruibilità e accessibilità digitale del Museo della Ceramica della Tuscia (con particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità fisica e delle giovani generazioni in un’ottica di un’inclusione sociale attiva e ad ampio raggio) della Fondazione Carivit – Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo; Comune di Latera – museo della Terra di Latera con la manutenzione degli impianti per diversamente abili, i lavori di impiantistica e la manutenzione edilizia; Comune di Vallerano – adeguamento e il miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità dell’edificio storico ex Ospedale Ricciardi destinato a ospitare la Biblioteca-Centro studi C. Alvaro – L. Bigiaretti; Comune di Monterosi – biblioteca BIBLOS con l’allestimento in vari spazi del Comune, aula consiliare, biblioteca comunale all’interno della scuola primaria, sala musica all’interno dell’asilo nido comunale, a Monterosi; Comune di Canino – museo della ricerca archeologica, ex Convento San Francesco, con interventi di adeguamento degli spazi espositivi e di accoglienza, interventi di adeguamento ed efficientamento energetico e restauro conservativo della cappella dell’Annunziata, a Canino; Confraternite Riunite di Orte – valorizzazione di un percorso di fede del museo diffuso delle Confraternite riunite di Orte.

Per l’avviso della valorizzazione delle dimore e dei giardini storici saranno ammessi a finanziamento, con lo scorrimento della graduatoria: Comune di Bolsena – complesso architettonico e paesaggistico di viale Colesanti; Donna Giada Maria Ruspoli e Donna Claudia Ruspoli – castello Ruspoli; Comune di Montefiascone – complesso monumentale della Rocca dei Papi; Comune di Ischia di Castro – antica città di Castro; Comune di Sutri – villa Savorelli; Diocesi Civitavecchia – Tarquinia – villa Bruschi Falgari.