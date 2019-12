M5S Tarquinia: “Arriva in consiglio comunale la nostra proposta sull’acqua pubblica”

Riceviamo dal M5S Tarquinia e pubblichiamo

Arriva in consiglio Comunale a Tarquinia la mozione sul futuro di Talete scritta dal Movimento 5 Stelle e presentata in molti comuni del Viterbese (già approvata al comune di Viterbo, Civita Castellana e Soriano) dopo il passaggio in commissione voluto dal sindaco Giulivi, dove la delibera è stata discussa da tutte le forze politiche cercando di arrivare ad una sintesi condivisa.

Siamo molto soddisfatti che la nostra richiesta di deliberare su un argomento così importante, quello dell’acqua pubblica, sia alla fine stata recepita e domani, lunedì 23 dicembre alle ore 12, sarà discussa e votata in Consiglio Comunale, convocato in forma straordinaria ed urgente in modo da deliberare prima dell’assemblea dei soci Talete prevista per fine dicembre. Da sempre l’Acqua è una delle nostre priorità, e continueremo a lavorare per una gestione totalmente pubblica del servizio.

M5S Tarquinia