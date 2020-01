Ma come nascono gli strani nomi dei prodotti IKEA? Ecco svelato il segreto

Sono, effettivamente, spesso impronunciabili – ma quello dipende dalla lingua svedese -, alcuni ormai celeberrimi (basi pensare alla libreria “Billy”) e non sembrano seguire alcun filo logico: parliamo dei nomi dei mobili dei prodotti di IKEA, colosso svedese del design ed arredamento, di cui appena qualche mese fa è stato svelato lo “schema” che ne guida il “battesimo”.

“Sono legati a persone, luoghi e cose svedesi – spiegava tempo fa un portavoce del colosso scandinavo – e vengono stabiliti da uno speciale sistema che determina in che modo denominare determinate categorie di prodotti”. E così sedie, divani o tavoli si chiamano come località svedesi, gli accessori da cucina ricalcano il nome di specie di pesci o di funghi e via così, sino appunto a Billy, chiamato così in onore dell’impiegato Billy Likjedhal, già che alle librerie sono stati dati nomi di professioni o nomi propri maschili.

Oggi, però, scopriamo il perché di questa scelta particolare, grazie al racconto della sorella di Ingvar Kamprad, uno dei fondatori di IKEA, che ha spiegato come l’idea venne a suo fratello e lei, quando l’attuale multinazionale era ancora un’azienda familiare, per venire incontro ad una specifica necessità di Ingvar, che essendo dislessico aveva difficoltà a ricordare i codici dei prodotti. Nacque così l’intuizione di associare ad ogni mobile oggetti familiari a cui fosse in grado di risalire: una scelta tanto funzionale che, oggi, viene applicata agli oltre dodicimila pezzi del catalogo: di seguito uno schema di massima sulla particolare distribuzione dei nomi dei prodotti.

Letti, guardaroba e mobili da salone: nomi di località norvegesi

Divani, poltrone, sedie e tavoli da pranzo: nomi di località svedesi

Librerie: professioni, nomi maschili scandinavi

Scrivanie, sedie da scrivanie e sedie girevoli: nomi maschili scandinavi

Mobili da giardino: isole scandinave

Tappeti: nomi di località danesi

Illuminazione: unità di misura, stagioni, mesi, giorni, termini nautici, nomi di località svedesi

Tessuti e tende: nomi femminili scandinavi

Prodotti per bambini: mammiferi, uccelli e parole descrittive

Accessori da cucina: pesci, funghi e parole descrittive

Scatole, decorazioni da parete, foto e cornici, orologi: espressioni slang svedesi, nomi di località svedesi

Ciotole, vasi, candele, porta-candele: nomi di località svedesi, parole descrittive, spezie, erbe, frutti e bacche