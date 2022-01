Mantenere in salute l’organismo, tutto quello che possiamo fare ogni giorno

Mantenere in salute il nostro organismo è la preoccupazione primaria di tutti noi. Come spesso si suol dire, serve avere la salute per fare tutto il resto. Ma come prenderci cura di noi stessi, giorno dopo giorno, in modo mirato?

La prima cosa essenziale per difenderci dagli attacchi esterni è potenziare il sistema immunitario, il nostro scudo naturale che ci difende dagli agenti patogeni che minano l’integrità di fisico e organismo. Fare tutto questo non è certo un’impresa ma un obiettivo che possiamo perseguire giorno dopo giorno. Come? Adottando uno stile di vita corretto e seguendo una dieta sana ed equilibrata, combinata ad una regolare attività fisica.

È quello che da sempre ci insegnano gli specialisti. Mantenersi in salute e contrastare anche le malattie più comuni non richiede chissà quali sforzi, solo quello di coccolarsi perseguendo uno stile alimentare e quotidiano non invasivo.

Aiutare il sistema immunitario a rispondere in modo preciso e deciso all’attacco degli agenti patogeni significa dunque, mangiare in modo sano andando a introdurre tutti quei nutrienti che sostengono proprio la sua azione e senza dubbio la dieta mediterranea è la migliore per perseguire questo obiettivo. Molto spesso prestiamo poca attenzione a ciò che mangiamo senza pensare alle conseguenze che possono derivare.

La dieta ha un ruolo chiave nel preservare la nostra salute. Ogni tanto però, può mostrare comunque dei deficit, magari perché specifici nutrienti, nonostante un regime corretto, non vengono assimilati del tutto ed in modo corretto dal nostro organismo. Proprio in questi casi si creano delle piccole carenze.

Si può correre ai ripari, però, donando all’organismo quei nutrienti che mancano. Come? In modo del tutto naturale grazie ad un multivitaminico per difese immunitarie che va a sostenere il sistema e a potenziare le naturali difese dell’organismo. VitaVi, startup dell’integrazione alimentare, ha pensato e studiato tutto questo componendo una formula proprietaria a base di 7 ingredienti mirati e scientificamente selezionati ad alto dosaggio per donare a tutti, uomini e donne, la giusta protezione dagli attacchi esterni.

Beta-glucani Betavia™, Folato Quatrefolic®, Vitamina D Vitashine™ vegana, Vitamina C, Vitamina B6, Zinco e Rame bisglicinati da Albion Minerals® con la loro azione combinata sono in grado di dare il giusto supporto al sistema immunitario. Nello stesso tempo proteggono le cellule dallo stress ossidativo contribuendo alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. Una tripla azione che garantisce un benessere completo durante tutto l’anno.