Marco pronto per il Blues Challenge: Black Snake Moan parte per partecipare al contest a Memphis

Ph: Fabrizio Farroni

“Domenica partirò con Pippo Goofy Rossi per il nostro primo viaggio americano, destinazione 2020 International Blues Challenge Week di Memphis. L’International Blues Challenge è il più grande evento internazionale musicale dedicato ai talenti Blues emergenti: ad oggi è il principale contest mondiale esistente”. L’annuncio della partecipazione era arrivato a inizio dicembre, ora è il tempo della partenza: Black Snake Moan, alias Marco Contestabile, affida ai social la sua emozione alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, per raggiungere una delle capitali mondiali della musica e del Blues.

Una straordinaria occasione e una splendida esperienza musicale e di vita per Marco, tra i protagonisti del contest che scatta il 28 gennaio per concludersi il primo febbraio: anche un’opportunità per visitare i luoghi dove si è davvero fatta la storia della musica mondiale.