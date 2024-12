Maremmana ammazza grandi: al Martelli cade il Castel Sant’Elia

Al Martelli di Montalto la Maremmana trova il risultato che serviva per riaccendere la scintilla di un campionato sin qui ancora nel limbo: i bianconeri di Alessandrini battono la capolista Castel Sant’Elia – Graziosi, ora scesa in terza piazza, e provano a rilanciarsi per una seconda parte di stagione da protagonisti.

Inizio col botto: Gasperini ed eurogol di Franceschi

I padroni di casa la differenza la fanno nei primi minuti di match, con un inizio che li porta al doppio vantaggio in poco più di cinque minuti. Ale terzo, punizione di Piccini: la spizzata di Arcorace mette Gasperini in condizione di siglare il vantaggio di testa. Poi sale in cattedra Franceschi: il fantasista bianconero al sesto dal vertice sinistro dell’area di libera di due uomini per trovare un gran gol calciando al giro sul palo lontano.

Proprio Franceschi prima della mezz’ora potrebbe piazzare il colpo del definitivo ko, ma il pericolo scampato rianima gli ospiti che nell’ultimo quarto d’ora guadagnano campo.

Catracchia accorcia per gli ospiti

Ripresa sulla falsa riga del finale di prima frazione, ma l’episodio arriva attorno al quarto d’ora, con Catracchia che dimezza lo svantaggio. La Maremmana però non perde ordine e misure e, pur con qualche patema, porta a casa tre punti che fanno classifica ed entusiasmo. Ora per i bianconeri la sfida della continuità, a iniziare dal prossimo weekend con un’insidiosa trasferta a Nepi.

Il tabellino

MAREMMANA – CASTEL SANT’ELIA GRAZIOSI 2-1

Reti: Gasperini 3’ pt, Franceschi 6’ pt (M), Catracchia 12’ st (CSE)

MAREMMANA: Rosciani, Gasperini (dall’8’ st Fabi), Suriano, Ciurluini, Bordi, Arcorace, Cavallaro (dal 10’ st Chiaranda), Piccini, Rosati, Franceschi (dal 32’ st Cristofori), Galimberti. A disp: Venanzi, Ceci, Barattieri, De Luca, Forieri, Ciavarrini. All. Alessandrini

CASTEL S. ELIA GRAZIOSI: Cima, Annesi (dal 40’ st Mambrini), Segoni (dal 1’ st Appetecchia), Lucentini, Faye, El Quoatli (dal 1’ st Morera), Berni, Bordo, Cattacchia, Lavagnini (dal 46’ st Giovannetti), Gentilucci (dal 22’ st Di Balsamo). A disp: Fadda, Petrocco, Kallarakkal. All. Oroni

Arbitro: Cafora di Roma 1

Ammoniti: Cavallaro, Gasperini, Galimberti, Piccini (M); Catracchia, Lavagnini, Bordi (CSE)