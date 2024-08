Memorial Perugini, con una finale ricca di pubblico si chiude il torneo di pallavolo in ricordo di Marc

Mentre si attende di iniziare a giocare a basket (appuntamento da stasera) nel ricordo di Matteo Meneghetti, nelle scorse settimane Tarquinia ha ricordato un altro ragazzo dalla grande passione per lo sport che se ne è andato troppo presto: si è concluso il 28 luglio sul campo dello stabilimento balneare La Pineta il Memorial di pallavolo Marco Perugini.

Dopo la vittoria femminile per il team Last Chance, si è giocata una spettacolare finale maschile tra i team Ottonani e Mezze Seghe, con questi ultimi che l’hanno spuntata per 3 a 1. La squadra vincitrice era composta da Alessio Solustri, Paolo Contestabile, Stefano Zeppilli, Francesco Grussu, Alessandro Carducci, Ken Tenorio, Alessio Pietrafesa, Pietro De Santis, Federico Giorgolo, Marco Lamberti e Alessio Ragoni.

Si chiude tra applausi ed emozione un appuntamento che, ogni anno, ricorda Marco nel campo della Pineta che gli è stato dedicato. Quest’anno l’organizzazione è stata in carico alla Top5 Tarquinia Volley, realtà tarquiniese impegnata e con in mente tanti progetti sportivi e di inclusione sociale – a partire dalla già efficace diffusione del sitting volley.