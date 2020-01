Mercoledì 15 gennaio nella Cittadella di Semi di Pace a Tarquinia la giornata del dialogo ebreo-cristiano

Riceviamo e pubblichiamo

Da 1907 in tutto il mondo si celebra la Settimana di Preghiera x L’Unità

dei Cristiani e anche nella nostra diocesi di Civitavecchia-Tarquinia sono previsti alcuni appuntamenti. Mercoledì 15 gennaio nella Cittadella di Semi di Pace a Tarquinia alle ore 16.30 si terrà la XXXI giornata del dialogo ebreo-cristiano.

La presenza della Associazione “Ricordiamo insieme”, di cui fanno parte discendenti di tedeschi ed ebrei che vogliono tenere viva la memoria dell’Olocausto, insieme alla presentazione della “Bibbia dell’amicizia”, con un Commento a brani della Torah fatta congiuntamente da ebrei e cristiani con la presentazione di Papa Francesco e la riflessione sul Cantico dei Cantici del Prof. Marco Cassuto Morselli, filosofo ebreo e curatore della Bibbia dell’amicizia e di Mons. Rinaldo Copponi, Vicario Episcopale, renderà l’incontro particolarmente interessante e significativo.

Si potrà, per l’occasione, visitare il Memoriale della Shoah, che si

trova nell’area della Cittadella e che comprende la mostra: “La Shoah in

Italia. Persecuzione e deportazioni (1938-1945”). L’incontro, la cui conclusione è prevista per le ore 18, è pubblico. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza con l’auspicio che questa opportunità possa essere colta da tanti delle nostre Comunità, affinché cresca il nostro rapporto e la sensibilità verso il popolo dell’alleanza e si spengano i rigurgiti di antisemitismo che sempre più spesso si riaccendono in varie parti del mondo.