Merlina, la Regina dei corvi della Torre di Londra, è scomparsa e si teme sia morta

Merlina, il corvo considerato la “regina” della Torre di Londra e che lì vive dal 2007, è scomparso da diverse settimane ed è temuto morto, secondo il personale del sito.

In una dichiarazione su Twitter, lo staff della Torre ha detto che Merlina era un corvo “dallo spirito libero” e “molto amato” che condivideva un “legame meravigliosamente stretto” con il Ravenmaster e il suo team.

“Abbiamo delle notizie davvero infelici da condividere. – recita il tweet – La nostra amata corvo Merlina non è stata vista alla Torre per diverse settimane e la sua continua assenza ci indica che potrebbe essere tristemente morta. Sebbene non sia insolito per i nostri corvi vagare fuori dalle mura, lo spirito libero Merlina è sempre tornato in precedenza alla Torre e al Ravenmaster e la sua squadra, con i quali condivideva un legame meravigliosamente stretto.

“Da quando si è unita a noi nel 2007, – continua il post – Merlina è stata la nostra indiscussa dominatrice del posatoio, la Regina dei Corvi della Torre. Mancherà moltissimo ai suoi compagni corvi, al Ravenmaster e a tutti noi della comunità della Torre. La leggenda dice che a meno che non siano tenuti sempre sei corvi nella Torre di Londra, il regno d’Inghilterra cadrà. La fortezza ha attualmente sette corvi e il personale della Torre di Londra ha detto che non ci sono piani per sostituire Merlina al momento. Tuttavia, nel tempo speriamo che un nuovo pulcino del nostro programma di allevamento sarà all’altezza della formidabile sfida di continuare la sua eredità”.

La leggenda dei corvi della Torre ha una storia che dura da più di tre secoli. Si dice che sia iniziata con il re Carlo II, che decretò che sei corvi fossero tenuti sempre nei bastioni dopo che era stato avvertito che la corona e il regno sarebbero caduti se se ne fossero andati. Mentre la maggior parte dei corvi vive solo tra i 10 ei 15 anni, i corvi della Torre sono noti per vivere fino a 40 anni. Secondo il sito web della Torre di Londra, i corvi della Torre sono “uccelli intelligenti” in grado di “imitare i suoni, giocare e risolvere problemi”. Gli altri sei corvi della Torre si chiamano Jubilee, Harris, Gripp, Rocky, Erin e Poppy.