Messa in sicurezza SR 312 tratto urbano Canino, la nota del gruppo Canino Risorsa Comune

Riceviamo dal gruppo Canino Risorsa Comune e pubblichiamo

Dopo oltre un anno dalla presentazione della mozione ”RIPRISTINO PROGETTUALITA’ AREA TECNICA ASTRAL SPA PER :MESSA IN SICUREZZA SR 312 TRATTO URBANO CANINO KM 30/h”, la data di presentazione era il 18 gennaio 2022, la maggioranza consiliare, dopo il tentativo del 29/12/22 porta in discussione e boccia la mozione del gruppo Canino Risorsa Comune nella seduta del 24/01/2023.

Con il documento, si suggeriva di recuperare una progettualità tecnica dell’Astral Spa del passato, delegando il sindaco al ripristino di una proposta finalizzata ad ottimizzare e strutturare con segnaletica orizzontale e verticale ed eventuali attraversamenti consentiti per la sicurezza della SR 312 vista la pericolosità riscontrata in questi ultimi anni.

“Non ci ha stupito la volontà di non discutere di un argomento al quale l’opposizione poteva dare un valido contributo e siamo altrettanto convinti che la nostra proposta, di un anno fa’, ha comunque sortito effetti sulle decisioni di questa amministrazione circa gli interventi di priorità. La differenza è la progettualità di un tema che avrebbe potuto avere una strutturazione diversa e la competenza della spesa di un tratto che naturalmente e con qualità poteva essere sostenuta dall’amministrazione Astral Spa visto che era stata già oggetto di interessamento in precedenza. Ci chiediamo, non sarebbe stato opportuno ottimizzare le risorse e il risparmio sulla spesa indirizzato a soddisfare altri bisogni dei cittadini del nostro paese o ad integrare altri servizi o potenziare quelli esistenti? La mozione presentata aveva lo scopo di promuovere il confronto, delegando il capo dell’amministrazione, per incidere in maniera efficace su di un tratto stradale che sta a cuore di tutta la comunità sia di maggioranza che di minoranza. Siamo a conoscenza che La Regione Lazio, attraverso il braccio operativo di Astral SPA, ha programmato diversi interventi di manutenzione straordinaria per il piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 38+900 e rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale inserendo 1.000.000,00 di eu ed altre 500.000,00 eu di prossimo utilizzo e fara’ la sua parte con la programmazione 2023 impegnando per il Comune di Canino la somma di 451.226,78 eu. Per questo crediamo che migliori risultati si sarebbero raggiunti tenendo in debita considerazione ogni relazione istituzionali a tutti i livelli ed una gestione umile di chi amministra favorendo la partecipazione democratica finalizzata al bene comune”.